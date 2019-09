Teresa Ruiz raggiunge Liam Neeson nel cast del thriller The Minuteman

Secondo quanto riporta Deadline, l'attrice di Narcos: Messico Teresa Ruiz, è stata aggiunta al cast di Liam Neeson nell'action thriller The Minuteman, nel quale reciteranno anche Katheryn Winnick e Juan Pablo Raba. Il film è diretto da Robert Lorenz, che ha partecipato in qualità di co-sceneggiatore alla stesura dello script.

The Minuteman racconta la storia di un veterano della guerra del Vietnam che diventa responsabile della vita di un ragazzo alle prese con la minaccia di alcuni narcotrafficanti.

Jonathan Decker è il produttore del film e ha parlato della presenza di Liam Neeson nel progetto:"Gli spettatori amano molto vedere Liam Neeson che interpreta un protettore addestrato in diversi campi, com'è stato in Taken.

E Robert ha lavorato ad una storia che conduce un uomo comune a diventare un eroe. Un binomio potente che permette a The Minuteman di poter essere protagonista sul mercato internazionale".



Teresa Ruiz ha recitato al fianco di Mickey Rourke in The Delivery, prima di approdare nel cast dello spin-off di Narcos, nel quale interpreta il personaggio di Isabella Bautista.

Liam Neeson nel 2019 ha preso parte a Men in Black: International, al fianco di Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Recentemente ha recitato anche in Un uomo tranquillo - di cui potete vedere il trailer su Everyeye.it - film che ha avuto diverse problematiche legate ad alcune dichiarazioni contestate di Liam Neeson.