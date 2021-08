Terence Winter, lo sceneggiatore de I Soprano con Tom Hardy per un thriller sul terrorismo

È Deadline a rendere noto che Terence Winter, veterano dell'acclamata serie HBO I Soprano e sceneggiatore di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura di un thriller a tema terrorismo dal titolo Otherwise Illegal Activity.

Basato sulla storia vera di un'operazione sotto copertura desecretata proprio di recente, il film vede come protagonista un detenuto reclutato dietro le sbarre dalla Joint Terrorism Task Force per infiltrarsi nella cerchia di un importante leader sospettato di organizzare piani su larga scala per commettere atti di terrorismo sul suolo americano.

Tom Hardy e Dean Baker produrranno il progetto tramite la loro compagnia Hardy Son & Baker, già dietro la serie britannica Taboo, mentre Jonathan Gray e Matthew Rhodes produrranno per The Hideaway Entertainment (Cherry dei fratelli Russo).

Winter, che è anche il creatore di Boardwalk Empire, si è reso disponibile dopo che lo scorso novembre ha abbandonato il progetto della serie spin-off di The Batman incentrata sulla polizia di Gotham City per differenze creativa. Fonti sostengono che le idee di Winter non erano in linea con quelle del regista e dei produttori, che hanno deciso poi di affidarsi a Joe Barton.

A proposito de I Soprano, vi ricordiamo che è in arrivo il film prequel I molti santi del New Jersey.