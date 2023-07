Terence Hill torna al western! 'Vedrete belle scazzottate'

Durante la prima edizione dello SpencerHill Festival di Gubbio, che si propone di omaggiare il duo di attori italiani ancora amatissimi tanto dalle vecchie generazioni quanto da quelle più nuove, Terence Hill, accompagnato dal figlio, ha mandato in visibilio il pubblico con l’annuncio della possibilità di fare un nuovo western.

Terence Hill aveva già parlato della possibilità di tornare nel ruolo di Trinità, ma dopo la sua apparizione nel festival della città umbra, le possibilità che la cosa diventi concreta sembra sempre più plausibile.

Parlando, visibilmente emozionato, davanti al pubblico arrivato da tutta Italia e da parte dell’Europa, l’attore ha spiegato: “Ho rischiato di non venire perché una vespa mi ha punto vicino all’occhio. Mia moglie mi ha spinto a non mancare e ora vi ringrazio tanto. Fare Trinità è stata una grande fortuna, ancora piace a voi e a me. Io sono mezzo eugubino, grazie agli eugubini e a questa città anche perché ha accolto con affetto questo grande festival”.

Quindi ha ricordato Carlo Pedersoli, compagno di tante avventure sul set e nella vita: “Le nostre famiglie sono state unite da un destino comune, un destino straordinario e meraviglioso”.

A proposito del nuovo western in lavorazione si è dimostrato fiducioso sul fatto che la cosa andrà in porto: “Stiamo cercando di scrivere un nuovo film e grazie al vostro desiderio di vedere un western bello e divertente ci riusciremo! Non è facile, ma spero che il vostro desiderio ci aiuti”.

Non vediamo l’ora, dunque, di veder tornare Terence Hill in uno dei suoi ruoli più iconici e riusciti, nel frattempo, vi lasciamo all’anteprima del videogioco Slaps and Beans 2, con protagonisti proprio Terence Hill e Bud Spencer.