Terence Hill non dimentica la guerra: 'Per molti anni ho avuto gli incubi'

Tutti noi conosciamo il mitico Terence Hill per i suoi straordinari film in coppia con Bud Spencer prima, e per l'iconico Don Matteo poi ma, la sua vita è stata segnata fortemente dalla guerra, e in particolare dai numerosi bombardamenti subiti in Germania che gli hanno causato incubi per molti anni.

L'attore ha rivelato di aver trascorso alcuni anni della sua infanzia a Dresda, nel corso nei momenti cruciali della Seconda Guerra Mondiale per via del lavoro del padre: "Mio padre era un chimico, perse il lavoro in Italia e mia madre, che era tedesca, riuscì a trovargli un posto in Germania nel 1943. La nostra famiglia, molto ingenuamente, prese un treno per la Germania. Quello che accadde dopo fu veramente terribile. Per molti anni ho avuto gli incubi, fino a quarant'anni sognavo continuamente gente che mi sparava nel sonno, sentivo quei rumori. Per me è stata un'esperienza scioccante".

Terminata la guerra, le cose per Terence Hill e la sua famiglia per i primi tempi non sono andate molto meglio, avendo dovuto fare i conti con i momenti critici della Germania: "Dopo i bombardamenti ci trasferimmo come profughi con un carretto per raggiungere la zona americana. Mio padre ci mise sopra una bandiera italiana. Ogni tanto passava un aereo che ci bombardava e noi ci gettavamo ai lati della strada".

Mario Girotti e i suoi decisero poi di rientrare in Italia nel 1945 e già all'età di 11 anni l'attore ha avuto le sue prime chance nel mondo della recitazione. Nel 1967 ha conosciuto Bud Spencer, l'amico di una vita. Beh il resto è storia!

Se vi va, date un'occhiata alla nostra recensione di I due superpiedi quasi piatti, il film della mitica coppia che questa sera torna in tv.