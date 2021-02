Terence Hill: 'Io e Bud siamo l'unica coppia che non ha mai litigato'

Bud Spencer e Terence Hill che stasera tornano in tv con Non c'è due senza quattro, sono una delle coppie più iconiche del cinema italiano ma, i due si sono incontrati per puro caso. Infatti l'attore napoletano, avrebbe dovuto recitare nei suoi film con un altro interprete che all'ultimo momento si è tirato indietro per un infortunio.

A rivelarlo è stato proprio Terence Hill, che nel corso di un'intervista ha detto: "Bud doveva fare coppia con un altro attore che poi la sera prima di girare si fece male e così sono stato chiamato io. Il destino. Si trattava di un film che sarebbe diventato importante per noi Dio perdona... io no! del 1967. E come diceva sempre Bud: 'A differenza mia, lui aveva studiato per fare l’attore'".

Bud Spencer e Terence Hill non erano solo colleghi sul set ma, sopratutto amici nella vita di tutti i giorni e sembra che tra i due non ci sia mai stato nessuno screzio a differenza di molte altre coppie dello spettacolo: "Siamo l’unica coppia a non aver mai litigato. Tra noi non c’era invidia e insieme ci divertivamo anche tanto. Ci capivamo al volo, con uno sguardo ci eravamo capiti. Ci vedevamo anche fuori dal set. Abbiamo interpretato insieme diciotto film, dei quali sedici come coppia in senso stretto. Per molti siamo stati vissuti come dei proseliti negli anni dell’uscita dei nostri film. I capisaldi assoluti della produzione cinematografica italiana per quanto concerne un certo cinema".

