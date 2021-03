Terence Hill compie 82 anni: cinque film per riscoprire il mitico interprete

Il vero nome è Mario Girotti, ma tutti lo conosco da sempre con il nome d'arte Terence Hill, scelto dall'interprete quando trovò successo e fortuna oltreoceano nell'accoppiata vincente con l'amico di una vita, il compianto Bud Spencer, e oggi proprio Girotti in arte Hill compie la bellezza di 82 anni, portati divinamente.

Prima di "trasformarsi" in Terence Hill, Girotti ha cominciato la sua carriera utilizzando il suo vero cognome anagrafico, questo fino al 1967, per poi passare solo ed esclusivamente al nome d'arte. Per festeggiare il suoi 82 anni, vogliamo allora proporvi 5 film per riscoprire l'attore in alcuni dei suoi titoli più indimenticabili.



Il primo è Dio perdona... Io no di Giuseppe Colizzi, primo e storico progetto della fortunata coppia Terence Hill e Bud Spencer, ovviamente un western, ovviamente imprescindibile. Vi segnaliamo poi Lo chiamavano Trinità di E.B. Clucher, sempre in coppia con Spencer e tra i film di Hill più amati, rivisiti e citati della sua carriera.



Passiamo poi al fantastico ...altrimenti ci arrabbiamo! di Marcello Fondato, divenuto una pietra miliare della cultura pop italiana tanto grazie alle solide e divertite interpretazioni di Spencer e Hill e anche all'indimenticabile dune buggy al centro dell'intreccio del film.



Infine arriviamo a Io sto con gli ippopotami e, dulcis in fundo, Chi trova un amico trova un tesoro.