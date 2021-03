Terence Hill: 'Bud Spencer non vedeva un tubo e menava tutti di santa ragione'

La coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill è forse una delle più iconiche del cinema italiano. I due che hanno recitato fianco a fianco per ben 18 film senza mai litigare tra di loro e anzi, erano soliti prendersi spesso in giro per rinsaldare ulteriormente tale rapporto.

Anche a distanza di molti anni, Mario Girotti ha voluto scherzare sul suo collega, rivelando al Fatto Quotidiano che Bud vedeva pochissimo e che sul set picchiava gli altri attori senza rendersene nemmeno conto: "Bud non vedeva un tubo e quando giravamo non poteva portare gli occhiali. Così faceva mettere i tizi da menare tutti attorno. Uno qua, uno là e poi si girava e gliele dava di santa ragione".

L'interprete di Don Matteo ha ammesso con non poca ironia che gli attori erano assai spaventati da questo modo di fare di Bud Spencer a cui di recente è stato dedicato un museo in quel di Berlino: "Questi poveretti tremavano dalla paura. Io poi gli facevo dei gran dispetti e gli dicevo che non aveva colpito bene uno, invitandolo a colpirlo nuovamente".

Al di là dei loro film che hanno letteralmente fatto la storia, Terence ricorda con grande nostalgia i tempi in cui poteva prendere in giro il suo grande compagno di avventura: "L'incontro con Bud è stato un miracolo. E sai cosa mi succedeva? Quando mi avvicinavo a lui con quella mia aria sorniona che si vede nei film, mi veniva sempre voglia di provocarlo un po'".

Insomma, i loro film non sono solo divertenti da vedere ma, lo erano soprattutto da realizzare.