Terence Davies è morto: addio al regista de Il lungo giorno finisce

All'età di 77 anni è scomparso il regista e sceneggiatore inglese Terence Davies. Nato a Liverpool, Davies si affermò nel mondo del cinema tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 con la sua trilogia di cortometraggi dal titolo Children, Madonna and Child e Death and Transfiguration, dal 1976 al 1983.

Terence Davies è morto nella giornata di sabato nella sua abitazione dopo una breve malattia, come ha confermato il suo agente alla BBC.

L'ultimo film di Davies risale al 2021, Benediction, con protagonisti Jack Lowden - membro del cast di Slow Horses -e Peter Capaldi, ed è la storia della vita del poeta di guerra Siegfried Sassoon, disponibile su Netflix.



Il regista è conosciuto anche per alcuni titoli molto importanti come Sunset Song, A Quiet Passion con Cynthia Nixon nel ruolo di Emily Dickinson, e soprattutto Voci lontane... sempre presenti e Il lungo giorno finisce, usciti entrambi negli anni '80.



Voci lontane... sempre presenti è basato sui suoi ricordi dell'infanzia trascorsa a Liverpool negli anni '40 e '50 e vinse il Premio Internazionale della Critica a Cannes, oltre ad essere spesso citato come uno dei più grandi film britannici di tutti i tempi.

Altri lungometraggi che hanno caratterizzato la carriera di Terence Davies sono La casa della gioia con Rachel Weisz e il documentario Of Time and the City.

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Il profondo mare azzurro, nel quale tornò a dirigere proprio Rachel Weisz dopo La casa della gioia.