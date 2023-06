La Teoria del tutto, due oggetti di scena hanno un valore storico

La Teoria del tutto è la pellicola che ha lanciato definitivamente Eddie Redmayne dandogli modo di conquistare anche un Oscar al miglior attore protagonista. Per aiutarlo ad entrare nel personaggio vennero usati alcuni oggetti di scena molto particolari.

Fin dal primo momento Stephen Hawking ha apprezzato l'enorme lavoro fatto da Eddie Redmayne per il film. In una mail inviata al regista scrisse addirittura di aver "avuto paura di essere lui stesso" in alcune scene confermando quanto il lavoro dell'attore sia stato studiato e minuzioso nei minimi dettagli. Redmayne e Hawking si incontrarono prima delle riprese, in modo da favorire nell'interprete nel capire gli atteggiamenti e il modo di pensare dello scienziato.

La sua "immersione nel personaggio" è stata aiutata moltissimo grazie a degli oggetti di scena realmente appartenuti a Hawking. In molti potrebbero pensare a piccole cose ma, in realtà, si parla di elementi inestimabili nella storia della scienza. Per le riprese, infatti, Hawking diede in prestito la sua tesi di laurea originale e la sua Medal of Honor, uno dei riconoscimenti più prestigiosi e meno facili da conquistare negli USA. I due oggetti furono realmente presenti sul set e, soprattutto, utilizzati in alcune scene cruciali del film.

