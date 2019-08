Una teoria sul trailer di Star Wars IX ribalta tutto ciò che crediamo di sapere sul film

Mentre veniva annunciata serie Disney+ su Obi-Wan con Ewan McGregor, un fan di Star Wars si divertiva ad intessere una teoria davvero sorprendente circa il trailer di Star Wars IX.

Usando le poche immagini messe a disposizione dal filmato promozionale e anche qualche rumor/leak comparso in rete nelle settimane successive, un utente Reddit crede di essere finalmente riuscito a decifrare la trama dell'enigmatica opera di J.J. Abrams, della quale ad oggi non sappiamo praticamente nulla.

In sostanza, partendo dal fotogramma - mostrato nel teaer - in cui è possibile vedere Kylo Ren impegnato in un combattimento, l'utente si è reso conto che il paesaggio ha una strana tinta rossa, con gli alberi intorno bruciati come inermi vittime di una qualche sorta di potente esplosione. Secondo la teoria, nel film comparirà una nuova arma di distruzione di massa simile alla Morte Nera che però in qualche modo, piuttosto che distruggere i pianeti, ne modifica la superficie.

L'arma sarebbe in mano ad una flotta spaziale di Sith in qualche modo legata all'Imperatore Palpatine, che inizialmente si alleeranno con Kylo Ren solo per poi fare il doppiogioco, dato che sia il Primo Ordine che i Sith vogliono ottenere qualcosa (cosa, ovviamente, non è dato sapere) custodito sul pianeta in questione.



La teoria coincide anche con la descrizione ufficiale dei nuovi Sith Trooper, che la Disney ha pubblicizzato come "soldati che rispondono solo agli ordini di Kylo Ren", dettaglio che non esclude che in realtà stiano lavorando segretamente per Palpatine.



