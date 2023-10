Una teoria ha risolto il mistero di un amatissimo film Marvel?

Captain America ha cambiato sembianze, ma è innegabile la popolarità di cui gode l'amatissimo supereroe interpretato da Chris Evans. E se inizialmente Captain America sarebbe potuto essere Will Smith , c'è ancora molto altro da scoprire sul primo film della trilogia.

Per anni, infatti, c'è stato un grande mistero che ha avvolto Captain America - Il primo vendicatore e sta tutto nella scena finale. Steve Rogers si sveglia in quello che crede essere un ospedale durante la Seconda Guerra Mondiale ma l'apparenza inganna: si tratta di un set creato dallo SHIELD in quanto Captain America si trova nel 21esimo secolo. Quando Steve Rogers smaschera l'inganno si da alla fuga mentre l'infermiera gli svela di essere un'agente dello SHIELD: lo stesso Captain America incontrerà Nick Fury più avanti. Ma chi è l'agente dello SHIELD che si trova accanto a Steve Rogers con il compito di sorvegliarlo?

La sua identità non è mai stata rivelata, ma il fandom ha sempre espresso la volontà di conoscerlo in quanto un'agente con un compito tanto importante, non può essere un personaggio qualunque. Dopo oltre 10 anni c'è una risposta? Una teoria di Reddit potrebbe fornire una spiegazione: che, inizialmente, quel ruolo fosse destinato a Black Widow di Scarlett Johansson? Certamente, in origine, l'infermiera sotto copertura avrebbe dovuto rappresentare qualcuno di significativo nell'MCU ma ad oggi, forse, rimarranno solo supposizioni.

Nell'attesa di scoprire il nuovo Captain America sul grande schermo ecco tutti i nuovi dettagli su Captain America: Brave New World.