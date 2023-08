Questa nuova teoria Marvel potrebbe aver anticipato il finale di Avengers: Secret Wars

Una nuova teoria sul finale di Avengers: Secret Wars potrebbe aver indovinato il finale ideale della Saga del Multiverso, e allo stesso tempo 'accontentato' le numerosi voci di corridoio che vorrebbero l'arrivo di un soft reboot del MCU dei Marvel Studios al termine della Fase 6.

Secondo una teoria proposta su Reddit dall'utente Jaideco, Loki diventerà l'eroe perfetto per salvare il Multiverso e ristabilire l'ordine nella Sacra Linea Temporale: in base a questa previsione i prossimi film della Fase 5 e della Fase 6 - come Deadpool 3 e Doctor Strange 3 ecc - destabilizzeranno definitivamente il Multiverso Marvel, che deflagrerà nel corso di Avengers: The Kang Dynasty, portando ad "un mix tra Endgame e Civil War sotto steroidi" con gli eroi e i cattivi di diverse realtà che combattono per "determinare quale prenderà il sopravvento e quindi quali linee temporali verranno ripristinate o cancellate".

Alla fine, però, qualcuno dovrà riempire il vuoto lasciato da Colui che rimane per ristabilire l’ordine naturale delle cose, e Jaideco propone che sia Loki ad assumersi questo compito: portando a termine l'arco narrativo iniziato nella sue serie spin-off, alla fine di Avengers: Secret Wars si creerà una nuova linea temporale curata da Loki: ciò consentirà agli eroi del MCU di tornare con nuove incarnazioni per liberare gli attori storici della saga dopo vent'anni di storie (Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Hugh Jackman, ma anche lo Spider-Man di Andrew Garfield e così via) e spingere i Fantastici Quattro e i nuovi X-Men a ricoprire ruoli più importanti dalla Fase 7 in poi.

La fine della Saga del Multiverso sarà un nuovo inizio per il MCU? La direzione sembrerebbe quella, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga.