Teoria: in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald vedremo il serpente di Voldemort?

Ieri è uscito il trailer die adesso è uscita fuori una fan theory - che proprio per questo deve essere presa con le pinze - che accenna l'eventualità di vedere a breve il personaggio di Nagini, il serpente di Voldemort. Possibile?

Alcuni indizi, a onor del vero, potrebbero esserci nel trailer che è stato rilasciato ieri. L'attrice Claudia Kim è uno dei volti nuovi del franchise, e il suo personaggio - fino ad ora - è definito semplicemente come "Maledictus non identificato", o maga nata " sotto il segno di una maledizione" che la farà diventare una bestia.

Nel trailer, abbiamo potuto vedere abbastanza bene il Circus Arcanus, uno strano spettacolo per il regno magico, e ad una una fattura per un "Maledictus", che vedeva il ritratto di un serpente; questo ha fatto pensare a molti che possa trattarsi del personaggio di Kim.

A donare ulteriore credibilità alla teoria è la foto del cast che è stata recentemente pubblicata, quella che mostra Kim che indossa dei leggings. Uno sguardo ravvicinato all'outfit rivela infatti una trama simile alla pelle di un serpente. Sarà lei Nagini?

Prendiamo, come sempre, tutto con le pinze, ma sarebbe interessante vedere l'origine del serpente gigante braccio destro di Colui che non Deve Essere Nominato, non trovate? Voi che ne dite? E' plausibile secondo la vostra opinione? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

Animali Fantastici: I Crimini Di Grindelwald uscirà in sala alla fine del 2018.