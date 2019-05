Tentazioni oscure e missioni spaziali nelle nuove clip di X-Men: Dark Phoenix

Dopo la pubblicazione della prima clip di X-Men: Dark Phoenix, possiamo mostrarvi altri due filmati in anteprima del nuovo e ultimo film della saga creata da Bryan Singer nell'ormai lontano 2000.

I filmati, che potete visionare comodamente in calce all'articolo, sono intitolati rispettivamente Temptation e Space Mission.

Il primo filmato mostra Jean Gray (Sophie Turner) mentre cerca di dimenticare i suoi problemi in un bar: approcciata da una donna misteriosa, interpretata da Jessica Chastain, che le svela di sapere cosa la X-Girl sta attraversando, e soprattutto della forza che sente dentro di lei.

Il secondo video ci anticipa invece la speciale missione di soccorso nello spazio che gli X-Men intraprendono per salvare l'equipaggio di uno space shuttle: Nightcrawler e Quicksilver usano le loro speciali abilità per risolvere la situazione, ma è molto probabile che proprio nel corso di questa missione Jean Gray rimarrà infettata dalla forza cosmica distruttrice nota come Fenice Nera.

Il film racconterà di come la Fenice Nera finirà con l'impossessarsi della giovane mutante, che abbracciando il proprio lato malvagio rischierà di mettere fine per sempre non solo agli X-Men, ma anche al mondo intero.

In aggiunta vi rimandiamo al trailer finale di X-Men: Dark Phoenix: il film arriverà in Italia dal prossimo 6 giugno.