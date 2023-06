Tenoch Huerta, la star di Black Panther lascia un film Netflix per difendersi dalle accuse

Di recente Tenoch Huerta, conosciuto per la sua partecipazione a Black Panther: Wakanda Forever, è stato accusato di violenza sessuale dalla musicista e attivista María Helena Ríos. A seguito delle accuse, Huerta ha annunciato la sua uscita di scena dalla lavorazione di un film Netflix, Fiesta en la Madriguera.

Ríos ha pubblicamente accusato Huerta sui social media di violenza sessuale, abuso emotivo e sessuale, definendolo un 'predatore sessuale' e accusando anche Poder Prieto, il portavoce, di aver protetto e di proteggere tuttora l'attore. Nel frattempo sono riaffiorati altri tweet inquietanti di Huerta del passato.



"Dato l'impatto delle recente false dichiarazioni di María Helena Ríos e il danno che hanno causato, non ho altra scelta che ritirarmi dalla partecipazione al film Fiesta en la Madriguera. È con grande tristezza che lo faccio, ma non posso permettere che le sue azioni danneggino non solo me ma anche il lavoro di dozzine di persone talentuose e laboriose coinvolte nel progetto. Il mio obiettivo ora è semplice: continuare il processo di ristabilire la mia reputazione".



Ríos, nel post di accusa nei confronti di Tenoch Huerta, scrisse:"È molto difficile parlare di abusi emotivi e violenze da parte di un predatore sessuale che è amato dal mondo per aver interpretato un personaggio in un film come Tenoch Huerta. Sembra affascinante, che è la caratteristica di un narcisista e una buona dose di vittimizzazione. Perché sono in ritardo nel parlarne? Perché ho i miei tempi. Perché non ho denunciato? Perché avevo paura che ciò accadesse: persone che si rifiutano di credere che un SUPEREROE sia un molestatore, manipolatore e predatore sessuale".



