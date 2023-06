Tenoch Huerta: riaffiorano vecchi tweet inquietanti della star di Black Panther

Dopo Jonathan Majors, l'MCU dovrà affrontare anche le accuse di molestie sessuali rivolte a Tenoch Huerta. La star di Black Panther che interpreta il mutante Namor è al centro della bufera anche per alcuni tweet parecchio inquietanti.

Una musicista messicana ha accusato Huerta di averla aggredito sessualmente. Mentre l'attore è chiuso nel silenzio, i fan hanno voluto vederci chiaro e hanno iniziato a scavare nel passato social di Huerta scovando alcuni post del passato che, alla luce delle recenti accuse, vengono letti in maniera differente dal suo fandom.

Nel settembre 2017, Huerta ha pubblicato un tweet che originariamente presentava queste parole: "Siamo tutti potenziali stupratori, assassini…", una frase agghiacciante che ha scosso i fan. Nel dicembre 2018, invece, Huerta ha pubblicato degli auguri di Natale che ha poi definito semplicemente uno schero: "Buon Natale a tutti tranne che ai poveri, agli immigrati, agli omosessuali, ai trans, alle femministe, ai liberali, agli indigeni… E se loro non capiscono, non è uno scherzo nemmeno per te!".

Le accuse di razzismo e misoginia erano arrivate già nel 2019, quando alcuni fan Marvel hanno chiesto un recasting di Huerta: una faccenda che è stata presto dimenticata considerata la carriera dell'attore. Nuove accuse minacciano le prospettive di Tenoch Huerta per il futuro in cui includeva persino il franchise di Star Wars.

Al momento, l'attore non ha rilasciato dichiarazioni. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti del caso.