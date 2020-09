Tenet, Warner soddisfatta dal film di Nolan: 'L'obiettivo non era il weekend di apertura'

Nonostante i numeri di Tenet di Christopher Nolan rimangano bassi negli Stati Uniti a causa delle turbolenze alimentate dalla pandemia, il capo della distribuzione internazionale della Warner Bros, Andrew Cripps, ha difeso la performance al botteghino del film.

Parlando con The Wrap, Cripps ha dichiarato: "Se posso usare una frase del nostro presidente, Toby Emmerich: si tratta di un 'week-end' d'apertura di 30 giorni, non più di tre giorni. Siamo alla quarta settimana ed è importante notare che domenica abbiamo superato i $250 milioni di dollari a livello internazionale. Quando fai i conti, circa 30 milioni di persone sono andate a vedere il film nelle sale, il che è notevole considerando la situazione in cui ci troviamo in questo momento."

Finora, Tenet ha incassato meno di $40 milioni negli Stati Uniti, con la stragrande maggioranza dei suoi ricavi provenienti dall'estero. Sebbene il 75% dei teatri domestici abbia riaperto, le principali città come New York e Los Angeles, che rappresentano il grosso del mercato USA, sono ancora lontani dal consentire alle sale cinematografiche di riprendere l'attività. Cripps ha affermato che questa riapertura irregolare si è verificata anche su scala globale, con alcuni mercati che si sono ripresi molto meglio di altri.

"Abbiamo rilasciato Tenet in 54 paesi e ogni mercato ha seguito delle tempistiche diverse in termini di modalità di gestione di questo virus", ha affermato. "Mentre il Regno Unito sta affrontando una seconda ondata, gran parte del mercato europeo si è ripreso molto più velocemente degli Stati Uniti e stiamo assistendo a performance molto forti in Francia, Germania e Russia".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una connessione fra Tenet e James Bond e ad un saggio sul cortocircuito dell'immagine in Tenet.