Tenet, ecco quanto la Warner pretende di incassare al cinema col film di Nolan

Un nuovo rapporto arrivato in queste ore da IndieWire ha fatto luce sulle aspettative che la Warner Bros. ha nei confronti di Tenet, il primo grande blockbuster di un'estate 2020 rimasta orfana dei soliti campioni di incassi.

Secondo IndieWire, la Warner Bros ha menzionato Tenet in un'e-mail indirizzata ai proprietari dei cinema: l'obiettivo sarebbe quello di ottenere "il 63% per tutte le settimane di impegno" durante la corsa teatrale del film, una cifra significativa perché molto più alta della media. In genere, la divisione teatro/studio è più vicina al 50 e 50 alla fine della corsa di un film, con lo studio che si aggiudica una percentuale maggiore nell'incasso del primo fine settimana.

Adesso invece, alla luce della ripartenza della sala, Warner Bros sembrerebbe voler chiedere una fetta più grossa e dal punto di vista dello studio è comprensibile: il budget di produzione di Tenet è di circa $200 milioni di dollari e il film dovrà guadagnare una cifra considerevole solo per raggiungere il punto di pareggio nel bilancio. Con la riapertura delle sale ci saranno anche una serie di protocolli sanitari in atto, inclusa la presenza limitata del pubblico in sala, cosa che ovviamente avrà un impatto sulla quantità di denaro che un film potrà incassare. Warner Bros sta tentando di recuperare i soldi persi chiedendo una percentuale più alta dalle vendite di biglietti di Tenet, e i proprietari dei cinema purtroppo non hanno altra scelta che accettare questi termini. Gli espositori si trovano in una posizione disperata dopo il lockdown e non hanno alcuna leva per negoziare un accordo più equo.

