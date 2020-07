Tenet, Warner Bros studia un piano per l'uscita del film di Nolan

Dopo il nuovo posticipo dell'uscita di Tenet, il nuovo lavoro di Christopher Nolan che avrebbe dovuto salvare la stagione estiva di un'industria cinematografica duramente provata dagli effetti del Covid-19, Warner Bros sta valutando le opzioni possibili per l'uscita e la distribuzione del film.

La situazione negli Stati Uniti è ancora molto critica, seppur con differenze anche significative tra uno stato e l'altro, e per questo la major, che sperava di portare Tenet nelle sale a luglio, ha dovuto rimandare prima ad agosto, e poi far slittare a tempo indeterminato l'arrivo del film.

Stando a quello che scrive The Hollywood Reporter, quindi, Warner Bros starebbe pensando a un'inedita uscita dalle tempistiche diversificate. Il nuovo film di Christopher Nolan potrebbe arrivare prima all'estero, dove i cinema sono stati già riaperti, come in molti paesi europei, o si accingono a farlo, come in Cina. L'uscita italiana di Tenet, prevista per il 26 agosto, al momento resterebbe quindi confermata.

Per quanto riguarda il mercato americano, invece, WB spera di poter lanciare il film nella prima metà di settembre, almeno in determinate città. In questo caso, però, l'incertezza è destinata a perdurare quasi fino all'ultimo momento, e sperare che la diffusione della pandemia non imponga un nuovo rinvio.

L'industria di Hollywood, intanto, si prepara a ripartire rispettando i protocolli e le norme di sicurezza. In California, Georgia, Illinois e nello Stato di New York si dovrebbe continuare a girare in sicurezza anche in caso di nuovi picchi: a settembre, per esempio, dovrebbero ripartire le riprese di Stranger Things, mentre Chicago è quasi pronta a ospitare il set di Fargo.