Tenet, Warner Bros. pubblica una nuova foto con Robert Pattinson e John David Washington!

Manca ormai pochissimo all'uscita di Tenet, nuovo lungometraggio scritto e diretto da Christopher Nolan, e con un post sul social network Facebook la Warner Bros. Pictures lo ha ricordato con una nuova foto ufficiale incentrata sui protagonisti Robert Pattinson e John David Washington.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine mostra i due personaggi principali vestiti di tutto punto in quella che sembrerebbe a prima vista la sala d'attesa di un albergo o di un ristornate: impossibile dire esattamente perché sono lì, chi stanno aspettando e da quale momento del film è tratto il fotogramma, né ovviamente qual è l'argomento di conversazione col quale si stanno tenendo occupati.

Per saperlo i fan dovranno fiondarsi al cinema a partire dal prossimo 26 agosto, quando Tenet arriverà finalmente nelle sale italiane dopo settimane di posticipi, rinvii e incertezze. Ricordiamo che attualmente in sala è presente la riedizione di Inception, pensata sia per festeggiare il decimo anniversario dell'uscita originale sia l'uscita dell'undicesimo lungometraggio del regista britannico. La nuova copia del film con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard e Tom Hardy, tra l'altro, include anche dei contenuti speciali relativi a Tenet.

Se siete alla ricerca di altri approfondimenti per ingannare i tempi di attesa, vi rimandiamo alla nostra esegesi sul cinema di Christopher Nolan.