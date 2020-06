Tenet, Warner Bros. posticipa il film anche in Italia: ecco la nuova data d'uscita

Il posticipo americano di Tenet al 12 agosto dovuto al continuo propagarsi dei contagi da Coronavirus negli USA non lasciava ben sperare per la prefissata uscita italiana, e infatti tramite le pagine social la Warner Bros. ha oggi annunciato un posticipo anche per la data nazionale, anche se fortunatamente non lunghissimo.

Tenet di Christopher Nolan non uscirà dunque più il 3 agosto come ufficializzato poche settimane fa ma il 26 dello stesso mese, con un ritardo (si spera ultimo e definitivo) di 23 giorni, comunque minore rispetto all'uscita iniziale programmata dallo studio per l'Italia, che lo avrebbe visto arrivare nelle sale soltanto il 18 settembre.



Era onestamente impensabile ragionare su di un'uscita anticipata di un blockbuster di queste dimensione rispetto al mercato americano, soprattutto ragionando sulla volontà di Nolan di distribuirlo quasi day-and-date nel mondo, a distanza di due o tre giorni. L'ulteriore posticipo allarga sfortunatamente il gap, ma in Italia un'uscita nella settimana di Ferragosto non avrebbe aiutato nessuno, né gli esercenti né tanto meno il pubblico nostrano.



Tenet vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh e segue la storia di un'agenzia operativa segreta in lotta contro un misterioso criminale russo per sventare la Terza Guerra Mondiale, agendo come se si trovassero in una nuova Guerra Fredda, solo con delle armi legate alla meccanica quantistica e alla manipolazione del tempo a sostituire la deterrenza nucleare.



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Tenet e allo speciale sul Quadrato Magico di SATOR.