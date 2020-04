Tenet, Warner Bros. non rinvierà il film di Nolan: deve risollevare le sorti del cinema

Secondo un nuovo rapporto di IndieWire, Warner Bros non rinvierà l'attesissimo Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan con Robert Pattinson e John David Washington, a meno che la cosa non risulterà assolutamente necessaria.

Il film, infatti, rimane l'ultimo grande blockbuster estivo prima di agosto, e tutti gli occhi sono attualmente puntati su di esso per l'ipotetico e prossimo ritorno nelle sale: la nuova opera del regista de Il Cavaliere Oscuro e Inception è ancora atteso per il 17 luglio prossimo, e anche se le presenze al cinema potrebbero essere inferiori rispetto alla media pre-Coronavirus, la major è sicura che un film così atteso possa rialzare le sorti finanziarie della sala cinematografica.

Per questo, la Warner Bros è riluttante a spostare il film a meno che non sia costretta a farlo necessario: ciò vuol dire che, allo stato attuale, è possibile che non ci saranno annunci di un rinvio per Tenet, a meno che arrivati ai primi di luglio la situazione non sia ancora cambiata e i cinema siano ancora chiusi.

Se Tenet dovesse essere rinviato, il successivo grande film del calendario è il già a sua volta rinviato Wonder Woman 1984, che ironia della sorte è sempre griffato Warner Bros. Al momento, dunque, non si può fare altro che aspettare.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove immagini di Tenet e ad un recente messaggio di Christopher Nolan sullo stato dei cinema.