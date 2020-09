Tenet, la Warner Bros. sta nascondendo gli incassi del film di Christopher Nolan?

Gli analisti americani che seguono da vicino il botteghino hanno notato una sorprendente mancanza di trasparenza riguardo alla vendita dei biglietti per Tenet, nuovo film di Christopher Nolan dal un budget di $200 milioni di dollari uscito lo scorso fine settimana nelle sale americane.

Da quando il film è stato presentato in anteprima, infatti, la Warner Bros. ha distribuito solo informazioni limitate e dati accuratamente selezionati a giornalisti e studi rivali. Tradizionalmente, gli studi condividono le informazioni al botteghino su base giornaliera ma questa volta, per Tenet, non è stato così.

Nonostante l'uscita del 3 settembre negli USA, la Warner Bros. ha aspettato fino a domenica 6 settembre per annunciare ufficialmente gli incassi del fine settimana di apertura ($20 milioni di dollari, risultato mediocre per un film di queste dimensioni nel mondo pre-pandemia, quasi sorprendente nel post-pandemia). Secondo gli analisti, la Warner Bros. però ha atteso a rivelare i numeri reali perché sperava di accumulare un numero più grosso da poter sbandierare alla concorrenza, cosa che però così non è stata.

Numerosi addetti ai lavori degli studi rivali hanno sottolineato che tutti a Hollywood speravano nel successo di Tenet, ma data l'importanza del modello di business i dirigenti delle altre major hanno iniziato a lamentarsi in privato per questa mancanza di trasparenza. In tempi normali, i dirigenti coinvolti nella distribuzione di film hanno accesso ai ricavi ora per ora. Gli studios collaborano con la società di ricerca Rentrak e la sua società madre Comscore per riportare i numeri giornalieri e pubblicare ogni fine settimana classifiche al botteghino ampiamente trasparenti nell'industria dell'intrattenimento. Gli studi pagano un sacco di soldi per ottenere aggiornamenti minuto per minuto , con un accordo che favorisce tutti.

Secondo le persone che hanno familiarità con la situazione, Rentrak ha dovuto ottenere il permesso dai principali responsabili degli studi prima di nascondere i numeri quotidiani per Tenet. Sebbene i dirigenti fossero inizialmente riluttanti, alla fine avrebbero accettato questa non-trasparenza per il primo fine settimana come una sorta di cortesia professionale, convinti che la Warner Bros. si stesse prendendo una scommessa coraggiosa per testare le acque in cui tutti gli studios avrebbero dovuto navigare. Ma ora che Tenet si sta addentrando nel suo secondo fine settimana nelle sale USA, c'è ancora una carenza di informazioni sui dati al botteghino (che da ieri includeranno anche i drive-in).

Lo studio deve ancora riportare dati giornalieri e a questo punto è possibile che, ancora una volta, aspetterà fino a questa domenica per divulgare le vendite dei biglietti. Ciò potrebbe segnalare che la decisione della Warner Bros. potrebbe non essere più l'eccezione alla regola, bensì un nuovo precedente: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Tenet e il cortocircuito dell'immagine.