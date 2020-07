Tenet, Warner Bros Italia anticipa il film di Nolan con un nuovo teaser

Come sappiamo, dopo alcuni giorni piuttosto turbolenti è stata recentemente confermata l'uscita italiana di Tenet: come in molti altri paesi europei e asiatici, il nuovo film di Christopher Nolan uscirà il 26 agosto, in anticipo rispetto agli Stati Uniti, dove la data più ottimistica resta quella del 2 settembre.

Per ingannare l'attesa, Warner Bros Italia ha pubblicato un nuovo teaser di Tenet, visibile anche in calce alla news. La breve clip dura circa quindici secondi e, com'era prevedibile, non chiarisce molto sulla trama del film. Anche un filmato come questo, ad ogni modo, contribuisce ad aumentare ulteriormente l'hype per il film che dovrebbe sancire, per quanto possibile, una sorta di "ritorno alla normalità" per i frequentatori delle sale cinematografiche dopo i lunghi mesi del lockdown.

Ad alimentare ulteriormente gli entusiasmi ci ha pensato poi la prima recensione di Tenet, da parte di alcuni dipendenti IMAX che hanno avuto modo di vedere il film durante la post produzione. I loro commenti parlano di un film magnifico e di effetti visivi strabilianti. Non resta che aspettare il 26 agosto per averne la conferma.

Fanno parte del cast di Tenet, tra gli altri, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson e Himesh Patel.