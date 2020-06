Tenet, Warner Bros. conferma la data di uscita italiana: e a sorpresa spunta Inception!

Tramite comunicato stampa la Warner Bros. ci ha confermato che la data di uscita di Tenet per il mercato italiano trapelata ieri, ovvero quella del 3 agosto prossimo, corrisponde ad ufficialità.

Nel farlo, la major svela però anche una grande sorpresa che sicuramente farà la felicità di tutti i fan di Christopher Nolan: dal 17 luglio prossimo, infatti, in occasione del suoi decimo anniversario, Inception tornerà nelle sale italiane con un'anteprima di alcuni filmati inediti dell’attesissimo Tenet, nonché ad alcuni teaser esclusivi delle imminenti uscite della Warner Bros.

"In questo contesto complesso e in rapido cambiamento, siamo particolarmente entusiasti di portare Tenet di Christopher Nolan, un film di sorprendenti dimensioni, ambizioni e livello, nelle sale di tutto il mondo dal 31 luglio prossimo” ha affermato Toby Emmerich, Presidente di Warner Bros. Pictures Group. "È passato più tempo di quanto potessimo immaginare dall’ultima volta che abbiamo visto un film sul grande schermo, e per omaggiare i fan di Chris in attesa dell’uscita di ‘Tenet’, siamo altrettanto entusiasti di riportare il suo capolavoro Inception nelle sale il 17 luglio, in occasione del suo decimo anniversario".

Giusto per aumentare l'hype, vi segnaliamo che, per ammissione dello stesso Nolan, Tenet conterrà uno dei set più grandi mai costruiti nella storia del cinema.