Tenet è il voto più basso raccolto da Nolan su Cinemascore

Tenet sta venendo fuori in maniera tutt'altro che imprevedibile come l'ennesimo trionfo di Christopher Nolan: il film con John David Washington e Robert Pattinson sta letteralmente volando al botteghino, permettendo anche ai cinema di respirare un po' dopo una riapertura piena di paure ed incertezze.

Successo commerciale a parte, però, Tenet sembra un film destinato a dividere: non tutti sembrano infatti aver apprezzato appieno la storia narrata da Nolan e la cosa si traduce anche nei giudizi che è possibile trovare sui vari siti di recensioni.

Spicca in particolare il voto affibbiato al film da Cinemascore, che in una scala che va dalla F ad A+ non va oltre una semplice B per Tenet, condannandolo insieme a The Prestige ed Insomnia ad essere il film di Nolan dal voto più basso: a seguire troviamo infatti le B+ di Inception ed Interstellar, l'A- di Dunkirk e le A di Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno.

Una media comunque di tutto rispetto quella di Nolan, non trovate? Voi, intanto, fateci sapere nei commenti se siete tra coloro che hanno apprezzato Tenet o tra quelli che, invece, speravano in qualcosa di diverso. Al botteghino italiano, intanto, Tenet è stato superato da After 2; per chi volesse approfondire, invece, ecco la spiegazione di una delle teorie più interessanti su Tenet.