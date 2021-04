Tenet vince l'Oscar per gli effetti speciali: Ringraziamo il talento di Christopher Nolan

In un anno sorprendente per i Premi Oscar, una delle vittorie che più ha rispettato i pronostici della vigilia è stata quella di Tenet, che ha trionfato nella categoria per i migliori effetti speciali.

Tenet, uno dei pochi blockbusrer usciti nel 2020, è stato abbandonato dalla Warner Bros. durante la campagna promozionale per gli Oscar, ciononostante è riuscito a portare a casa almeno una statuetta, la terza per un'opera di Nolan nel campo degli effetti speciali (dopo Inception ed Interstellar).

L'action fantascientifico ha battuto la concorrenza di The Midnight Sky di Netflix, e la statuetta, consegnata dal premio consegnato dall'attore Steven Yeun, è andata ai leader del team VFX di Tenet, ovvero Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher. Come unico membro presente fisicamente alla Union Station di Los Angeles, dove si è tenuto l'evento, Fisher, che aveva già vinto un Oscar per il suo lavoro su Interstellar, ha ringraziato l'acclamato regista, assente dalla cerimonia. "Tutto questo è merito del nostro regista Christopher Nolan", ha detto Fisher. "Con la sua visione ci ha guidato in questo mondo e ci ha offerto l'opportunità di realizzare delle cose incredibili".

Oltre a The Midnight Sky di Netflix, Tenet ha superato la concorrenza di due film Disney come Mulan, The One And Only Ivan e uno Paramount Pictures, Love And Monsters, distribuito in Italia sempre da Netflix.