Tenet, la versione inglese elimina una scena di violenza di genere per avere un PG-13

Pirateria, spoiler e scarsi incassi al botteghini infliggeranno quasi certamente a Tenet di Christopher Nolan un duro colpo, ma per andare incontro al coraggio e alla temerarietà di Warner Bros e del regista, l'organo britannico della classificazione dei film ha scelto di abbassare il PG da 15 a 13 con un piccolo escamotage.

In pratica, il BBFC (British Board of Film Classification) ha scelto di aiutare Tenet nella sua difficile uscita in era Covid-19, ma per assicurargli un PG-13 (in Inghilterra noto come 12A), Warner Bros. ha dovuto ascoltare la commissione e rimuovere alcuni momenti in cui un uomo prendeva a calci una donna, sequenza che secondo i censori non era adatta alla classificazione per famiglie e motivo per cui aveva anche preso un PG-15 come Joker, inizialmente.



Christopher Nolan ci invita ad entrare in quella che è stata definita la Guerra Fredda Quantica di Nolan, una lotta segreta per prevenire la Terza Guerra Mondiale. Niente a che vedere con i viaggi nel tempo ("time travel?", "no, inversion"), dunque, ma qualcosa più vicino alla fisica, ai paradossi temporali e a universi paralleli. Sapete, il Gatto di Schrodinger? Più o meno quello ma nolaniano e ampliato al mondo intero. C'è davvero tutto: tensione, azione, dramma e un montaggio eccezionale.



Nel cast di Tenet troviamo John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Dimple Kapadia, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 26 agosto, in anticipo rispetto alla data d'uscita americana vista l'emergenza ancora troppo elevata data dai contagia da Coronavirus, anche se i cinema riapriranno più o meno interamente a settembre.



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Tenet e allo speciale sul Quadrato Magico di SATOR. Cosa ne pensate? Siete curiosi come noi di vedere il nuovo film di Nolan? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.