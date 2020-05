Tenet, l'uscita a luglio non è ancora ufficiale: quando arriverà?

La NATO (National Association of Theater Oweners) ha parlato di Tenet come di uno dei film in grado di salvare l'esperienza del cinema in sala nella Fase 2 della Pandemia da Coronavirus, appoggiata anche dalle parole del CEO di IMAX, ma a quanto pare Warner Bros. sta ancora riflettendo se posticipare o meno il film di Christopher Nolan.

Stando a un nuovo report di Variety, è vero che Christopher Nolan starebbe combattendo con le unghie e con i denti per mantenere intatta l'uscita originale di Tenet, prevista per il prossimo 17 luglio in territorio americano, ma Warner Bros (distributrice e co-produttrice insieme alla Syncopy dello stesso Nolan) avrebbe molti dubbi al riguardo. Questo sia per una questione di andamento della Pandemia, sia perché praticamente tutti gli altri studios hanno posticipato i loro titoli più importanti all'autunno 2020 se non addirittura di un intero anno.



Le motivazioni di Nolan sono le seguenti: è un film di grandi dimensioni che potrebbe aiutare il ritorno in sala e avrebbe un faccia a faccia solo ed esclusivamente con il live-action di Mulan targato Disney, sempre che poi lo studio non decida di posticiparlo ulteriormente. la Warner è invece indecisa: posticiparlo e spendere poi milioni di dollari per promuoverlo o farlo uscire in estate e accollarsi il rischio? Il film è costato 225 milioni di dollari e il marketing è ridotto all'osso in quanto film di Nolan (si vende praticamente da solo), ma in termini commerciali deve assolutamente essere un successo almeno in grandi città come Los Angeles e New York, cosa che non accadrà se la Pandemia perdurerà anche in estate (e New York è in condizioni pessime, al momento).



Variety scrive comunque che Warner Bros. prenderà una decisione al riguardo già la prossima settimana.



