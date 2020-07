Tenet, sempre più certa l'uscita estiva europea del film di Nolan: i nuovi dettagli

Come scrive quest'oggi Variety, Warner Bros. starebbe contattando i vari distributori e partner internazionali per valutare ancor più concretamente un'uscita estiva in Europa di Tenet di Christopher Nolan, per la precisione a fine agosto, quel 26 del mese che da noi è già da un paio di settimane la data di lancio ufficiale.

Il sito riporta che ai distributori di Regno Unito, Francia e Spagna è stato chiesto di pianificare un lancio compreso tra il 26 e il 28 agosto. Le date al momento non sono confermate, anche se le fonti di Variety indicano che questi dialoghi con i partner europei stanno procedendo molto bene e che la risposta e finora positiva. Resta ovviamente inteso che lo studio stia puntando a distribuire il film anche in Asia, con gli esercenti e distributori delle zone interessate che prevedono di ricevere indicazioni circa una nuova data d'uscita nei prossimi giorni.



Vale la pena notare, tuttavia, che l'evoluzione della Pandemia da Coronavirus e i nuovi focolai in fase di sviluppo un po' ovunque nelle zone sopra citate potrebbero cambiare ancora una volta se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente. Un espositore contattato dallo studio, che ha chiesto a Variety di restare anonimo, ha rivelato che il punto di svolta a favore di un'uscita internazionale di Tenet è stata la riapertura dei cinema asiatici e il grande successo ottenuto da Peninsula, seuqel di Train to Busan, che ha incassato in un weekend la bellezza di 20,8 milioni di dollari, stimolando l'attenzione di Warner Bros.



Vedremo l'evolversi della vicenda, nella speranza di poter vedere Tenet in sala tra un mese.



Tenet vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh e segue la storia di un'agenzia operativa segreta in lotta contro un misterioso criminale russo per sventare la Terza Guerra Mondiale, agendo come se si trovassero in una nuova Guerra Fredda, solo con delle armi legate alla meccanica quantistica e alla manipolazione del tempo a sostituire la deterrenza nucleare.

Vi lasciamo all'analisi del trailer di Tenet e allo speciale sul Quadrato Magico di SATOR. Cosa ne pensate? Siete curiosi come noi di vedere il nuovo film di Nolan? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.