Tenet negli USA arriva nei drive-in: non proprio il tipo di visione preferito da Nolan

La lento e a dir poco insolita distribuzione teatrale in stile maratona e non più sprint pensata da Warner Bros. per Tenet di Christopher Nolan continua, con il blockbuster che arriverà in diversi drive-in dell'area di Los Angeles.

I cinema drive-in hanno visto un rimbalzo di popolarità durante la pandemia, dato che sono considerati come un modo sicuro nel rispetto del distanziamento sociale per guardare i film su un grande schermo con una folla considerevole. La Warner Bros. in precedenza aveva dichiarato che i drive-in non sarebbero stati presi in considerazione per il blockbuster di Nolan qualora i cinema tradizionali non avessero riaperto in tempo, ma adesso a quanto pare ci sarà una parziale inversione di tendenza.

L'Hollywood Reporter ha rivelato che i cinema drive-in nella zona di Los Angeles ora potranno proiettare lo sci-fi con Robert Pattinson e John David Washington, nonostante i cinema tradizionali restino chiusi nella regione. Inoltre, almeno cinque sale drive-in inizieranno a proiettare il film immediatamente, a partire da oggi. Non c'è ancora una data precisa in cui riapriranno i cinema al coperto a Los Angeles, quindi questa iniziativa servirà come un importante impulso per la popolazione in quel mercato.

Tenet non è andato particolarmente bene al botteghino statunitense nel suo weekend di apertura, anche se è il risultato ottenuto era stato messo in conto dallo studio e a livello internazionale sta dimostrando una buona tenitura. Averlo disponibile in alcune location drive-in di Los Angeles probabilmente non cambierà molto i numeri, ma continuerà a stuzzicare l'appetito di un pubblico che vuole tornare disperatamente al cinema alla ricerca di nuove esperienze.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Tenet e il cortocircuito dell'immagine.