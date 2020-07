Tenet, l'universo creato da Nolan si espanderà grazie al ... figlio di Colin Trevorrow?!

Nel corso di una recente intervista promozionale al San Diego Comic-Con Home, il regista Colin Trevorrow ha toccato diversi argomenti professionali e personali, spingendosi fino all'attesissimo Tenet di Christopher Nolan e ad una strana connessione con suo figlio.

Al panel dedicato ai registi, l'autore di Jurassic World e del prossimo Jurassic World: Dominion ha rivelato infatti che suo figlio sta realizzando un film di fan-fiction ambientato nell'universo di Tenet e basato sul poco che i vari trailer hanno rivelato della trama:

"Mio figlio sta attualmente realizzando un film fan fiction di Tenet basato solo sul trailer. Non ha idea di cosa accadrà nel film, ma è così eccitato dalla sua uscita che sta realizzando una storia originale ambientata nel mondo creato da Christopher Nolan: la storia è basata su alcune sue previsioni personali di ciò che succederà nel film e su come funziona quel mondo."

Insomma Trevorrow, che sta attualmente lavorando su Jurassic World: Dominion, ha evidentemente trasmesso il suo amore per la narrazione e per il cinema al figlio. Sebbene i film fan fiction fan facciano parte della cultura di internet da molto tempo ormai, quello che sta facendo il figlio di Trevorrow è particolarmente impressionante, dato che finora sono stati resi disponibili pochissimi filmati di Tenet, quindi anche solo provare a comprendere il mondo narrativo del film per adesso rappresenta una vera e propria impresa di fantasia.

Ricordiamo che la trama del prossimo film di Christopher Nolan è ancora in gran parte un mistero, col regista che ha rivelato che non si tratta di un film sui viaggi nel tempo: si concentrerà sullo spionaggio internazionale e vedrà il Protagonista, interpretato da John David Washington, tentare di impedire la terza guerra mondiale tramite una tecnologia in grado di invertire il flusso del tempo. Al suo fianco ci saranno anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster di Tenet per il mercato IMAX e ad un'esegesi sull'ipertesto del cinema di Christopher Nolan.