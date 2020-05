Tenet, quello nel trailer era un vero aereo: i dettagli dell'incredibile stunt

Nonostante l'uscita nelle sale sia ancora in forte dubbio, Tenet di Christopher Nolan è il film più atteso del momento e nonostante il lockdown a causa della pandemia di Coronavirus, il materiale sul film non manca, con tante nuove foto e alcune curiosità che riguardano la lavorazione. Una in particolare è stata approfondita proprio da Nolan.

La sequenza d'azione con un aereo 747 che si schianta al suolo ha visto protagonista... un vero e proprio aereo.

Parlando con la rivista Total Film, Christopher Nolan ha spiegato com'è stata realizzata quella spettacolare sequenza:"Avevo pianificato di farlo con miniature e pezzi speciali da costruzione, una combinazione di effetti visivi e tutto il resto. Abbiamo iniziato ad eseguire diverse acrobazie... era diventato evidente che sarebbe stato più efficace acquistare un aereo reale dalle dimensioni reali ed eseguire realmente questa sequenza con la macchina da presa, piuttosto che costruire miniature e andare verso la CG. Si tratta di qualcosa di strano di cui parlare, un acquisto d'impulso ma l'abbiamo fatto e ha funzionato molto bene, con Scott Fisher, il nostro supervisore agli effetti speciali e Nathan Crowley, lo scenografo, che ha capito come realizzare questa grande sequenza a porte chiuse; è stato entusiasmante farne parte" ha confessato Nolan.



La trama di Tenet, come consuetudine per Christopher Nolan, è ancora quasi del tutto nebulosa, tanto che nemmeno al cast è chiara quale sia la narrazione. Partecipano al film John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine e Kenneth Branagh.

La sinossi ufficiale svela il nome del protagonista ma il trailer di Tenet non ha chiarito la data di uscita del film.