Tenet, trailer e poster per il nuovo film di Christopher Nolan

Dopo il leak di qualche settimana fa ecco spuntare online il teaser trailer ufficiale di Tenet, il nuovo attesissimo film scritto e diretto dall'acclamato regista Christopher Nolan.

Il filmato per ora è disponibile solo in lingua francese, e come al solito lo trovato in calce all'articolo. A margine, vi segnaliamo anche il primo poster del film, che vanta un bianchissimo ed elegante stile minimalista.

Il trailer arriva a poche ore dall'annuncio ufficiale dell'ingresso di Himesh Patel nel cast di Tenet: l'attore, che molto presto vedremo nel nuovo film di Danny Boyle, Yesterday, si unisce ad un cast d'eccezione che include David George Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

Su Tenet ad oggi non ci sono molte novità, se non speculazioni: la più famosa è che potrebbe trattarsi di un sequel di Inception, anche se sono in pochi ad esserne convinti. L'unica cosa certa che sappiamo è che la trama del film riguarderà in qualche modo questioni di spionaggio internazionale.

Dal teaser, il simbolismo dei due identici fori di proiettile con i due ripetuti movimenti di Washington, sommato al palindromo che si avvolge su se stesso a mo' di spirale, lascia intuire che - come prevedibile - ancora una volta Nolan giocherà con la manipolazione del tempo, ma il filmato è pensato appositamente per confondere i fan, dunque per il momento restiamo in attesa di altri dettagli.

Il film arriverà il 17 luglio 2020.