Tenet, il trailer non chiarisce la data d'uscita: Nolan arriverà ancora a luglio?

Con l'uscita del nuovo trailer di Tenet, molti dei fan di Christopher Nolan si aspettavano anche una conferma della data d'uscita della pellicola che attualmente rimane ancora fissata per il prossimo luglio; tuttavia, alla fine del filmato si può leggere solamente la scritta "Coming to theaters", senza alcuna data.

Una spiegazione del fatto che la data ufficiale non sia stata confermata nel nuovo trailer di Tenet può risiedere nell'ipotesi che la Warner e lo stesso Nolan abbiano deciso di prendere ancora tempo prima di comunicare una conferma o un possibile rinvio dell'uscita in sala della pellicola, alla luce della attuale pandemia di coronavirus, anche per capire in che scenario il film uscirà al cinema (se i cinema saranno aperti per quella data negli Stati Uniti e anche in buona parte del resto del mondo).

La Warner potrebbe aspettare fino ai primi di giugno per eventualmente rinviare Tenet presumibilmente al 14 agosto, spostando a sua volta Wonder Woman 1984, previsto per quella data dopo l'iniziale collocamento a giugno. Secondo un report recente di Deadline, circa l'80% delle sale del mondo dovrebbe essere aperto per il 17 luglio, data per cui è ancora fissata l'uscita di Tenet, questo include anche le fondamentali sale di Los Angeles, San Francisco e New York.

"Penso che la gente esiterà inizialmente" ha dichiarato Michael Ian Borer al Las Vegas Review Journal. "Deve essere chiaro che decideranno se varrà la pena correre il rischio, uscire e vederlo insieme e sul grande schermo".

Alcuni spettatori e fan hanno invece ironizzato sulla scritta finale "Coming to theaters" suggerendo che il Covid-19 potrebbe avere altri piani in merito mentre alcuni vorrebbero che la Warner lanciasse il film direttamente in digitale. Potete guardare i post di seguito.