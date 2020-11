Tenet e "The Plan": i segreti dietro la creazione del brano di Travis Scott in un video

Per promuovere l'imminente uscita di Tenet in home video, Warner Bros. ha diffuso in rete una nuova featurette ufficiale in cui Christopher Nolan, John Davis Washington, il compositore Ludwig Göransson e Travis scott svelano i retroscena sulla creazione del brano originale "The Plan".

Dopo aver lavorato alla colonna sonora, Göransson si è accorto che la musica che aveva composto per i titoli di coda era un po' troppo anti-climatica, perciò ha pensato di ingaggiare un'artista che potesse aggiungere un po' di energia alla chiusura del film. Così ha chiesto a Nolan di mostrare Tenet a Travis Scott per vedere se quest'ultimo riuscisse a tirare fuori un brano adatto alle sue esigenze, cosa che è poi effettivamente accaduta.

Il video, che potete visionare all'interno della pagina, include anche una serie di spettacolari filmati dietro le quinte che portano gli spettatori all'interno di alcune delle grandi sequenze d'azione presenti nella pellicola. Si tratta probabilmente di un assaggio dei contenuti aggiunti presente nelle edizioni DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD, che ricordiamo saranno disponibili in Italia a partire dal prossimo 13 gennaio (negli USA debutteranno il 15 dicembre).

Per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Tenet. Intanto, Nolan ha aperto alla visione dei film su iPhone.