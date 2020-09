Tenet e The New Mutants, paure confermate: entrambi i film già piratati e online

A pochissimi giorni dalle rispettive uscite internazionale e americana, Tenet di Christopher Nolan e The New Mutants di Josh Boone sono stati già piratati e pubblicati online, andando a ledere non solo gli incassi e il ritorno in sala del pubblico dopo sette mesi di chiusura dei cinema ma anche le tante sorprese per gli spettatori.

Le paure circa la pirateria erano dunque più che fondate, specie nel mentre di un'estenuante lotta degli esercenti cinematografici per tornare a lavorare nel pieno rispetto delle normative anti-covid, il che significa soprattutto un quasi dimezzamento dei posti nelle varie sale, con una conseguente diminuzione degli incassi, anche se Tenet ha già incassato 53 milioni di dollari internazionalmente (uscirà negli Stati Uniti d'America il prossimo 3 settembre) e The New Mutants 9 milioni e 900 mila dollari worldwide, di cui quasi 3 milioni solo negli USA.



Per quanto riguarda Tenet, inoltre, qualcuno ha già segnalato la presenza di una versione piratata in lingua italiana, ovviamente di pessima qualità perché ripresa direttamente in sala. Il consiglio è quello di evitare la pirateria e di andare al cinema, perché è prima di tutto la cosa giusta da fare e per aiutare anche la sua ripartenza, dato mai come adesso ne ha davvero bisogno di presenze e di un ritorno alla normalità.



