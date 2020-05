Tenet sarà fuori di testa: persino il cast non capiva la trama di Christopher Nolan

Dopo lo spettacolare primo trailer di Tenet, se possibile, abbiamo ancora meno indizi su quello che succederà nel prossimo film ci Christopher Nolan, ma non temete: non siamo i soli. Sembra infatti che l'intero cast e soprattutto il protagonista John David Washington chiedesse quotidiane spiegazioni al regista sulle scene e sul senso delle stesse.

Non ci credete? Eppure è proprio quello che l'attore ha recentemente rivelato, incuriosendo e, in parte, terrorizzando i giornalisti e l'intero pubblico che andrà a vedere Tenet non appena arriverà al cinema.

"Ogni giorno avevo domande da fargli, ma era sempre calmo e rispondeva sempre con calma e gentilezza. Era impostante che noi attori capissimo a pieno la storia dei nostri personaggi, così che potessimo interpretarli nel migliore dei modi". Concludendo con unno scherzoso: "È stato molto paziente con tutti noi, direi anche fin troppo educato".

Che i film di Nolan non fossero semplici da ricostruire l'avevamo capito già con il capolavoro che è Inception, la cui visione riserva sempre sorprese, e sembra che stavolta il regista abbia deciso di alzare ulteriormente il livello di difficoltà sovvertendo concetto di tempo come mai nessuno prima di lui: non si tratta di semplici viaggi nel tempo, ma di una vera e propria inversione.

Per saperne di più vi rimandiamo alla sinossi ufficiale di Tenet... Sperando che almeno questa aiuti a fare chiarezza sullo sviluppo della trama!