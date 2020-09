Tenet: la teoria più interessante sul personaggio di Robert Pattinson, spiegata bene

Tenet di Christopher Nolan ha regalato e sta regalando ai fan diverse sorprese, tra viaggi nel tempo, spionaggio e inversioni di entropie, eppure una parte del pubblico è rimasto affascinato da una teoria che riguarda Neil, il personaggio interpretato da Robert Pattinson.

Molti fan infatti sono convinti che il braccio destro del Protagonista sia in realtà la versione adulta di Max, il giovane figlio della coppia Kenneth Branagh e Elizabeth Debicki: ma quali sono le prove a sostegno di questa tesi?

La prima cosa a venire in mente è il fatto che non sappiamo esattamente 'quando' Neil sarà reclutato dal Protagonista dopo gli eventi del film, che si conclude nel momento esatto in cui il personaggio di John David Washington guarda andare via il bambino con la madre dopo averli salvati dalle conseguenze dei doppi-giochi dell'operazione. Inoltre, Neil letto al contrario diventa Lien, che starebbe per Maximilien (Max), e parrebbe essere questa una delle 'prove' più schiaccianti utilizzate da chi vuole dar credito a questa teoria, secondo la quale il Protagonista convincerà Max (adulto) a tornare indietro per svolgere il lavoro.



Un altro indizio sarebbe l'accento di Neil (nella versione originale del film) che indicherebbe un passato alto-borghese, ma a sfavore della teoria però ci sarebbe l'età dei due personaggi: considerando Neil un 34enne (come Pattinson) allora il Protagonista dovrebbe reclutare Max intorno ai 20 anni per far tornare i conti in base ai principi dell'inversione (Laurie Shepherd, che interpreta Max, ha 10 anni). Sembrerebbe un'età un po' insolita per imbarcarsi in una missione a ritroso nel tempo per contribuire ad uccidere il proprio padre, ma in fondo non sarebbe neanche questo il vero problema.



Il vero problema è che il film stesso non instilla mai il dubbio su una possibile relazione tra Neil e Max, e anzi le interazioni fra Neil (l'adulto) e Kat (quella che dovrebbe essere sua madre) sono sia poche che ancor meno sentimentali. Non c'è mai davvero un momento, nel film, che lasci intendere che fra i due personaggi ci sia un legame, che lui sappia che lei sia sua madre o che lei riconosca in lui qualcosa di familiare.

Però vogliamo sapere cosa ne pensate voi: Neil è la versione adulta del figlio di Kat?

