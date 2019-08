Tenet: ecco il teaser del nuovo film di Christopher Nolan in versione Bootleg

Come vi abbiamo anticipato questa mattina, un primo teaser trailer per la nuova fatica di Christopher Nolan, Tenet, è stato mostrato in gran segreto con Hobbs&Shaw negli Stati Uniti d'America.

Le riprese di Tenet si stanno svolgendo in Italia, a Ravello, e noi di Everyeye.it vi abbiamo mostrato delle foto esclusive dal set.

John David Washington è il protagonista della pellicola e appare spesso nel teaser trailer; come per tutti i film diretti da Christopher Nolan, il teaser non ci svela granché della trama ma crea quell'hype necessario negli appassionati di cinema e nei fan del filmaker da attendere con attesa spasmodica il nuovo lavoro del regista de Il Cavaliere Oscuro.

Oltre a Washington vedremo anche Robert Pattinson, futuro Batman cinematografico, ed Elizabeth Debicki. Nel cast anche Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson e Michael Caine; questa volta le musiche sono affidate a Ludwig Goransson (Venom), che ha vinto il premio Oscar per le musiche di Black Panther quest'anno.

L'uscita di Tenet è prevista per il 17 luglio 2020.