Tenet superato da After 2: il dramma erotico è il miglior debutto al box office italiano!

Il box office post-riapertura entra finalmente nel vivo con la prima, sorprendente sfida per la testa della classifica: finora indisturbato, infatti, Tenet di Christopher Nolan ha trovato un primo contendente in After 2, nuovo capitolo della saga erotica nata dai romanzi di Anna Todd.

Il film ha infatti incassato oltre 650mila euro facendo registrare il miglior incasso giornaliero dalle riaperture, nonché il miglior debutto; addirittura è riuscito nell'impresa, a dir poco straordinaria per lo stato dell'industria, di superare gli incassi del giorno di apertura di After, primo capitolo della saga, che nell’aprile 2019 debuttò con 562mila euro (per poi chiudere oltre i 6 milioni).

Si tratta di un dato incredibile che contribuisce a dare nuova linfa al mercato e per il quale 01 Distribution si sta già beccando i complimenti di tutti.

Per quanto riguarda il blockbuster con Robert Pattinson e John David Washington, invece, la sua corsa prosegue stabile con altri 249mila euro incassati, una buona tenitura che porta il totale a quasi 3 milioni dopo 8 giorni. Infine debutto al terzo posto per The New Mutants, che apre con 40mila euro supera Onward, che nella giornata di ieri ha incassato altri 18mila euro portando il suo totale a 670mila euro.

