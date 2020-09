Tenet supera i $150 milioni di dollari nel mondo: ce la farà ad andare in pari?

Tenet di Christopher Nolan sta compiendo un'impresa a dir poco impressionante al botteghino internazionale, e ad oggi ha già superato i $150 milioni di dollari a livello internazionale nonostante i cinema e gli esercenti operino ovunque alla metà delle proprie possibilità.

Il thriller ad alto budget ha incassato altri $57,8 milioni questo fine settimana per superare la soglia dei $150 milioni nella sua seconda settimana di uscita, con un ricavo totale in tutto il mondo che ad oggi si attesta a $152,3 milioni.

Secondo i dati forniti dalla Warner Bros., il film è stato proiettato su oltre 41.000 schermi in 44 paesi, con ottime performance in Cina, Regno Unito, Francia, Germania e Russia. Tenet aprirà in altri due importanti mercati, Messico e Giappone, la prossima settimana, e lo studio continua a concentrarsi sui mercati internazionali poiché molti teatri negli Stati Uniti rimangono chiusi o con capacità limitata a causa della pandemia.

Anche se non sono i numeri che Nolan e Warner Bros. speravano, né possono rappresentare quello che il film avrebbe guadagnato in un mondo pre-pandemia, la performance al botteghino di Tenet è senza dubbio incoraggiante per tutta l'industria. Sarà interessante vedere come continuerà a comportarsi in tutto il mondo nelle prossime settimane, e magari mesi, dato che la Warner Bros. stessa ha anticipato un modello di distribuzione da 'maratona' e non più da 'sprint': i risultati andranno raccolti non solo nel week-end d'apertura, che ricopriva un'importanza fondamentale nel mondo pre-Covid per il successo o il fallimento di un film, ma verrà spalmato nel corso dell'intera run box office, che durerà più del previsto anche grazie all'assenza di veri competitor (la maggior parte dei blockbuster è stata rinviata al 2021).

Ricordiamo che a novembre sono ancora previsti Black Widow e No Time to Die (entrambi attualmente programmati per novembre) mentre la Warner entro la fine di questo burrascoso anno ha ancora in programma Wonder Woman 1984 e Dune.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Tenet e il cortocircuito dell'immagine e ad un'esegesi sul cinema di Christopher Nolan.