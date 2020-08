Tenet, ecco dove avevate già visto le star del film di Nolan

Come ogni film di Christopher Nolan che si rispetti anche Tenet presenta un cast imbottito di star di primo livello: nel caso in cui qualcuno di voi non ricordi dove abbia già visto questo o quel volto, comunque, ecco tutta per voi una pratica guida ai ruoli più celebri degli attori dell'ultimo film del regista di Inception.

Partiamo dalla faccia più nota, ovvero quella di Robert Pattinson: lo ricorderete sicuramente tutti nei panni di Edward Cullen in Twilight, ma nel corso degli anni il nostro si è distinto per prove di tutto rispetto in film come Cosmopolis, Maps to the Stars, Come l'Acqua per gli Elefanti e il recente The Lighthouse.

John David Washington è invece salito alla ribalta un paio d'anni fa con l'ottimo BlaKkKlansman di Spike Lee, ma ha offerto una prova degna di nota anche nel successivo Old Man & the Gun; Kenneth Branagh non ha bisogno di presentazioni: le sue prove più famose sono senza ombra di dubbio quelle nei panni di Poirot in Assassinio sull'Orient Express e di Gilderoy Allock in Harry Potter e la Camera dei Segreti.

Di Elizabeth Debicki ci ricordiamo soprattutto per Guardiani della Galassia vol.2, mentre a breve la vedremo nei panni della principessa Diana in The Crown; Himesh Patel è invece recentemente stato il protagonista del non eccessivamente acclamato Yesterday di Danny Boyle. Cast a parte, intanto, in Italia per Tenet è stato esordio col botto; secondo sir Michael Caine, d'altronde, Tenet è il miglior film d'azione di sempre. Sarà vero?