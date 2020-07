Tenet, lo spy-thriller di Christopher Nolan torna a mostrarsi in 4 immagini ufficiali

In attesa di capire se riusciremo davvero a vederlo al cinema il prossimo 26 agosto, data per ora ufficializzata, Warner Bros e Syncopy hanno pubblicato online quattro nuove e splendide immagini dedicate a Tenet di Christopher Nolan, nuovo spy-thriller scritto e diretto dall'amatissimo autore di Inception e Dunkirk.

Nella prima immagine vediamo il Protagonista, Neil e un terzo personaggio camminare lungo quella che sembra una casa d'aste o una qualche collezione privata. Nella seconda c'è una forte esplosione, forse all'esterno della scena dell'Opera. Nella terza solo Neil e nella quarta il villain russo con l'ex-moglie.



Tenet vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh e segue la storia di un'agenzia operativa segreta in lotta contro un misterioso criminale russo per sventare la Terza Guerra Mondiale, agendo come se si trovassero in una nuova Guerra Fredda, solo con delle armi legate alla meccanica quantistica e alla manipolazione del tempo a sostituire la deterrenza nucleare.



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Tenet e allo speciale sul Quadrato Magico di SATOR. Cosa ne pensate? Siete curiosi come noi di vedere il nuovo film di Nolan? Fateci sapere la vostra nei commenti in calce alla notizia.



La speranza è quella che Tenet non subisca più alcun posticipo e di poterlo vedere in sala tra poco più di un mese.