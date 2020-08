Tenet, ecco lo spettacolare trailer finale sulle note del brano di Travis Scott

Dopo l'accoglienza positiva della critica internazionale, l'atteso Tenet di Christopher Nolan si prepara finalmente a debuttare nelle sale di tutto il mondo. Ecco il trailer finale diffuso in queste ore da Warner Bros.

Nel filmato, che potete visionare in alto, debutta anche il brano "The Plan" realizzato da Travis Scott appositamente per lo spy-thriller e ora disponibile su YouTube. Questa la nuova sinossi ufficiale: "John David Washington è il nuovo Protagonista nell'originale sci-fi action di Christopher Nolan, Tenet. Armato di una sola parola - Tenet - e combattendo per la sopravvivenza del mondo intero, il Protagonista viaggia attraverso un crepuscolare mondo di spionaggio internazionale in una missione che lo porterà a scoprire qualcosa che va oltre il tempo reale. Non viaggio nel tempo. Inversione."

Oltre a Washington, il film vede nel cast Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, con Kenneth Branagh e l'immancabile Michael Caine alla sua settima collaborazione con il regista de Il Cavaliere Oscuro.

Tenet, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 agosto, con oltre una settimana di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle anticipazioni di Travis Scott sulla trama "inspiegabile" di Tenet.