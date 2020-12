Tenet, sorpresa! Il film di Christopher Nolan finalmente arriva nei cinema di Los Angeles

Pochissimi minuti fa Variety ha riportato in esclusiva che, a mesi di distanza dall'uscita nel resto del mondo e in contemporanea con il suo debutto per il mercato digitale in attesa dell'arrivo delle edizioni home-video, Tenet di Christopher Nolan arriverà anche nei cinema statunitensi.

Per la precisione il blockbuster con John David Washington e Robert Pattinson verrà proiettato su un grande schermo di Los Angeles, la città del cinema, nel quale finora era rimasto inedito. La 'premiere' si terrà all'Hollywood Theatre Legion il 5 dicembre, e la programmazione andrà avanti fino al 16 dicembre, ovvero quando il film verrà distribuito in bluray e dvd nel mercato statunitense.

Ricordiamo invece che l'edizione home-video per il mercato italiano arriverà il 13 gennaio 2021, coi pre-ordini già aperti su Amazon e altri siti di eCommerce.

Scritto e diretto da Nolan, Tenet, che oltre a Washington e Pattinson include nel cast anche Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh, segue le azioni di un agente segreto che sfruttando lo scorrere del tempo dovrà impedire lo scoppio di una terza guerra mondiale. Rilasciato durante la pandemia, il film ha incassato $57,4 milioni di dollari in Nord America e $300,4 milioni nel resto del mondo, per un totale di $357,8 milioni.

