Tenet, ecco la sinossi ufficiale: svelato anche l'esilarante nome del protagonista

Dopo l'entusiasmante secondo trailer ufficiale di Tenet, la Warner Bros. ha svelato la sinossi dell'attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Oltre ai dettagli della trama, la sinossi svela anche il nome del protagonista principale interpretato da John David Washington, che impersonerà tale ... Protagonista, con la P maiuscola.

"John David Washington è il nuovo Protagonista nell'originale blockbuster action sci-fi di Christopher Nolan, Tenet: armato di una sola parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare di spionaggio internazionale in una missione che si svolgerà al di là del tempo reale. Non viaggio nel tempo, ma Inversione."

Il cast internazionale di Tenet, che è stato girato in location in sette paesi diversi, comprende anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh. Nolan ha scritto e diretto il film, utilizzando un mix di pellicola IMAX e 70mm insieme al direttore della fotografia Hoyte van Hoytema. La colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

