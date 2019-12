Tenet: primo sguardo ufficiale all'ambizioso film di Christopher Nolan. Domani il trailer

Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva le prime immagini ufficiali di Tenet, l'atteso action spionistico di Christopher Nolan per cui a breve dovrebbe uscire anche un trailer ufficiale.

Nelle immagini, che potete trovare direttamente a questo indirizzo, vediamo possiamo dare un'occhiata ai protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, il cui look era stato avvistato anche sul set di Tenet. In una delle foto si intravede anche Elizabeth Debicki, che farà parte del resto del cast insieme a Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

"Partiremo dal punto di vista di un film di spionaggio, ma esploreremo una serie di luoghi diversi" ha spiegato Nolan. "Attraverseremo qualche genere differente in un modo che spero troverete entusiasmante e fresco. Insieme alla produttrice Emma Thomas abbiamo messo insieme molte produzioni di larga scala, ma questo film è sicuramente il più grande in termini di portata internazionale. Abbiamo girato in sette paesi, in tutto il mondo, con un cast enorme e dei set giganteschi. Non c'è dubbio che questo sia il film più ambizioso che abbiamo mai realizzato."

Il regista ha poi elogiato il lavoro svolto da Washington. "È un attore di immenso talento e molto dotato fisicamente. È un atleta ed è difficile stargli dietro, anche per i veicoli da cui lo abbiamo ripreso - macchine ed elicotteri" ha aggiunto Nolan ridendo. "Il ragazzo viaggia."

Per quanto riguarda il trailer ufficiale, gli indizi che indicavano un possibile arrivo del filmato per giovedì 19 dicembre sembrano avere trovato finalmente conferma. Come riportato da Trailer Track, infatti, alcuni utenti hanno condiviso le foto di locandine fisiche che anticipano l'uscita del trailer per domani - potete trovare i post in calce alla notizia.

In questi giorni, inoltre, Warner Bros. sta diffondendo nelle sale IMAX un prologo di Tenet.