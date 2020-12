Tenet, ci sarà un sequel? Ecco cosa ne pensa Christopher Nolan

Tenet è stato probabilmente una delle poche note positive di questo triste 2020 cinematografico e, nel corso di un'intervista, Christopher Nolan ha tentato di alimentare l'entusiasmo dei fan parlando della possibilità di realizzare un sequel di questa pellicola con John David Washington e Robert Pattinson.

Il thriller di spionaggio, acclamato dal pubblico e dalla critica, che è uscito nei cinema lo scorso agosto, segue le vicende del misterioso personaggio di Washington, noto solo come Protagonista, che tenta di piegare il tempo durante una pericolosa missione per impedire l'inizio della terza guerra mondiale. Il regista britannico ha rivelato che sebbene non sia mai stato propenso a dare seguito ai film di successo, come Inception e Interstellar, è incuriosito dalla possibilità di un altro episodio della saga di Tenet.

"L'unica risposta onesta è che ogni film che ho fatto, è completo così come è, mi piace creare un mondo che viva nella mente del pubblico, viva nella mia mente. A volte sei attratto dalla possibilità di dare un seguito a tutto questo, a volte no. Molto ha a che fare con la risposta del pubblico. Sta al pubblico dirci cosa ne pensa e cosa gli interessa. Voglio dire, certamente le possibilità ci sono".

Nella stessa intervista a Entertainment Tonight, Nolan ha detto di sentirsi molto fortunato che Tenet sia stato rilasciato nonostante nel mondo ci fosse una terribile pandemia in corso ma, è dispiaciuto per non aver potuto prendere parte al tour pubblicitario della pellicola: "Ovviamente, non essere in grado di viaggiare per il mondo con tutte le persone coinvolte nel film e avere le anteprime e viverlo con il pubblico è stata una fonte di frustrazione. Ma in fin dei conti, il 2020 è stato un anno di tremende avversità per tutti sul pianeta, quindi ci sentiamo molto fortunati ad aver lavorato e ad essere stati impegnati in una simile ricerca creativa".

Nelle scorse settimane Nolan si è scagliato contro HBO Max ma, sembra che i fan non abbiano gradito lo sfogo del regista di Tenet.