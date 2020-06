Tenet: Robert Pattinson torna a parlare della sceneggiatura stravagante del film

Il cast di Tenet continua a promuovere il film di Christopher Nolan nei modi più bizzarri possibili, forse per non rischiare di rovinare alcuna sorpresa, o forse perché nemmeno loro hanno ben capito cosa hanno davvero girato... Fatto sta che già dalla sceneggiatura c'era da rimanere senza parole, secondo Robert Pattinson.

Sappiamo cos'è successo durante il primo incontro tra Robert Pattinson e Christopher Nolan, ma non sappiamo cosa è accaduto in seguito...

Ebbene, un paio di giorni dopo il famoso meeting, a Robert venne mostrata una sceneggiatura.

"Non aveva un titolo né nulla, solo lo script" racconta l'attore di The Batman "Lo inizi a leggere e pensi che sarà un particolare tipo di film, ma poi diventa qualcosa di diverso e pensi 'Oh, ok, è qui che ci troviamo'. Ma di nuovo, dopo poco si trasforma in qualcosa di genere completamente differente, il che è davvero, davvero inaspettato".

E continua, utilizzando una similitudine piuttosto calzante, visto quello che si è detto finora sul film di Nolan: "La mia prima impressione è stata quella di trovarsi dinnanzi al più grande numero da giocoliere che si sia mai visto. È come se ogni volta aggiungesse un elemento, e poi un altro, e un altro ancora, al punto tale da diventare davvero impressionante, ma poi inizia a spaventarti".

E ancora: "Diventa un trucco di magia, una prodezza di tecnica e costruzione, la sceneggiatura. La prima volta che l'ho letta sono rimasto davvero stupito dall'ingegno della scrittura. Poi ho pensato 'Come diamine faranno a far diventare tutto questo un film?'. Soltanto la premessa di base di alcune scene è così complicata anche solo a cercare di comprenderla e visualizzarla nella tua mente, figurarsi a cercare di renderla 'più concreta' tramite le riprese".

Eppure, a quanto pare, ci sono riusciti, anche se fortunamente per Pattinson, non è stato chiesto a lui di trovare il modo... "Per fortuna, non è stato compito mio pianificare. Io mi dovevo solo presentare sul set!" afferma sollevato.

Tenet arriverà nelle sale italiane il 3 agosto.